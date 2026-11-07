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Головна Новини дня Зеленський затвердив законопроєкт про відновлення декларування для СБУ

Зеленський затвердив законопроєкт про відновлення декларування для СБУ

Ua ru
7 листопада 2026 16:36
Зеленський затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ
Термінова новина

Найбільше уражень російських окупантів забезпечує саме "Альфа". І насправді дуже хотілося б тільки таких результатів і від усіх інших складових Служби безпеки. 

На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення. Важливо, щоб розслідування дало повну правду по цій ситуації, щоб замовники злочинів, замовники насильства проти людей були всі покарані. Знаю, що потрібна для цього підтримка партнерів – щодо цього так званого "Хімпрому", – і з Америкою про це вже говорили на відповідному рівні. Потрібен результат. Є інформація, що саме цей злочинець вже почав свої операції в Польщі. І також є інформація, що намагається зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. Ми передамо всю інформацію, яка у нас є, нашим партнерам. 

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Сьогодні ж я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних. Я прошу парламентарів ухвалити цей закон невідкладно.
 

Новина доповнюється...

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Автор:
Євтушенко Аліна

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