Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконувачем обов’язків Генерального прокурора Антоном Ковальським. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із виконувачем обов'язків Генерального прокурора Антоном Ковальським. Вони підбили підсумки роботи Офісу Генерального прокурора за останні два місяці. Окрему увагу приділили кримінальним справам, пов'язаним із діяльністю злочинного угруповання.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський про зустріч з Антоном Ковальським. Скриншот: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленський обговорив із Ковальським справи Хімпрому

Під час зустрічі президент наголосив, що всі причетні до злочинної діяльності угруповання мають відповісти перед законом.

"Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури. Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність "Хімпрому" та осіб, що із цією структурою пов'язані", — наголосив президент.

Що відомо про угруповання Хімпром

За даними BBC News Україна, угруповання "Хімпром" виникло не пізніше 2012 року в російському Башкортостані. Його засновником називають Єгора Буркіна.

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Правоохоронці пов'язують цю структуру з виробництвом і продажем синтетичних наркотиків у кількох країнах, зокрема в Україні.

У матеріалах НАБУ та САП у справі "Карфаген" ідеться також про можливе прикриття незаконного бізнесу з боку окремих українських правоохоронців. За версією слідства, посадовці могли отримувати хабарі за невтручання в діяльність злочинних структур і перешкоджання розслідуванням.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Офіс Генерального прокурора розпочав службове розслідування через нові обставини у справі "Карфаген". Перевірку розпочали після появи публікацій про ймовірну допомогу посадовців у поверненні майна, яке вилучили під час розслідувань діяльності незаконних кол-центрів і мережі U420.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський раніше порушував питання боротьби з "Хімпромом" під час контактів із США. За його словами, Україна має інформацію про можливе поширення діяльності фігуранта справи на Польщу та спроби вийти на ринок синтетичних наркотиків у Німеччині.