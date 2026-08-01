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Главная Новости дня Зеленський повідомив про ураження російського контейнеровоза та трьох НПЗ

Зеленський повідомив про ураження російського контейнеровоза та трьох НПЗ

Ua
Дата публикации 1 августа 2026 14:01
Україна уразила контейнеровоз Yanina та вдарила по трьох НПЗ РФ
Термінова новина

Українські Сили оборони цієї ночі уразили низку російських військових і логістичних об’єктів. Зокрема, було потоплено підсанкційний контейнеровоз Yanina та завдано ударів по трьох нафтопереробних заводах у Башкортостані.

Про результати операцій повідомив президент України Володимир Зеленський.

Українські Сили оборони завдали ударів по логістичних і паливних об'єктах РФ

За його словами, українські військові продовжують завдавати ударів по цілях, які забезпечують ведення війни проти України.

"Вдячний українським воїнам, які повертають війну у Росію і відповідають на її удари проти життя. Наші цілі – послідовно визначені обʼєкти, що забезпечують війну", — заявив Зеленський.

Президент повідомив, що цієї ночі було застосовано далекобійні засоби ураження, внаслідок чого українські військові досягли результатів у Чорному та Азовському морях. За словами глави держави, також було уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, який ходив під прапором РФ.

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"Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно", — зазначив президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що підрозділи Служби безпеки України завдали ударів по інфраструктурі трьох російських нафтопереробних заводів у Башкортостані. Відстань до цих об'єктів становить майже 1600 кілометрів, а самі підприємства щороку переробляють мільйони тонн нафти.

"Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується", — підсумував Зеленський.

Новина доповнюється

Владимир Зеленский Черное море НПЗ
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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