Сирський офіційно більше не головком: Зеленський підписав указ

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних сил України. На цій посаді його замінить Михайло Драпатий. Відповідний указ теж підписав глава держави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

"Звільнити Сирського Олександра Станіславовича з посади Головнокомандувача Збройних сил України", – йдеться в указі.

Указ про звільнення Сирського. Фото: скрнишот

Іншим указом призначено на цю посаду Драпатого.

"Призначити Драпатого Михайла Васильовича Головнокомандувачем Збройних сил України", - йдеться в указі №630/2026.

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