Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленський підписав указ про звільнення Сирського і призначення Драпатого

Зеленський підписав указ про звільнення Сирського і призначення Драпатого

Ua
Дата публикации 22 июля 2026 15:07
Сирський офіційно більше не головком: Зеленський підписав указ
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних сил України. На цій посаді його замінить Михайло Драпатий. Відповідний указ теж підписав глава держави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

"Звільнити Сирського Олександра Станіславовича з посади Головнокомандувача Збройних сил України", – йдеться в указі.

указ про Сирського
Указ про звільнення Сирського. Фото: скрнишот

Іншим указом призначено на цю посаду Драпатого.

"Призначити Драпатого Михайла Васильовича Головнокомандувачем Збройних сил України", - йдеться в указі №630/2026.  

Читайте также:

Новина доповнюється

Владимир Зеленский Александр Сырский Михаил Драпатый
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации