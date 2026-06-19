Які результати зустрічі контактної групи з питань оборони України

Зустріч контактної групи з питань оборони України: ключові результати
Дата публикации 19 июня 2026 02:37
Термінова новина
У четвер, 18 червня, відбулася зустріч Контактної групи з питань оборони України. Захід став продуктивним. Вдалося вирішити три ключових питання.
Про це повідомив Офіс президента України, передає Новини.LIVE.
Про що домовилися під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України
Ключові домовленності:
- Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Люксембург, Литва, Латвія, Ісландія та Австралія зробили внески в програму PURL на понад мільярд доларів — це найбільша сума підтримки PURL, яку оголосили в межах засідань Контактної групи;
- Підтримка чеської ініціативи та постачання далекобійних снарядів. Норвергія, Данія, Люксембург, Іспанія оголосили про допомогу на понад 500 мільйонів доларів. Частину далекобійних боєприпасів Україна отримає вже цього місяця.
- Велика Британія, Нідерланди та Норвгегія зробили внески на виробництво українських дронів і ракет на суму близько мільярда доларів.
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