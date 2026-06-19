Які результати зустрічі контактної групи з питань оборони України

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У четвер, 18 червня, відбулася зустріч Контактної групи з питань оборони України. Захід став продуктивним. Вдалося вирішити три ключових питання.

Про це повідомив Офіс президента України, передає Новини.LIVE.

Про що домовилися під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України

Ключові домовленності:

Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Люксембург, Литва, Латвія, Ісландія та Австралія зробили внески в програму PURL на понад мільярд доларів — це найбільша сума підтримки PURL, яку оголосили в межах засідань Контактної групи;

Підтримка чеської ініціативи та постачання далекобійних снарядів. Норвергія, Данія, Люксембург, Іспанія оголосили про допомогу на понад 500 мільйонів доларів. Частину далекобійних боєприпасів Україна отримає вже цього місяця.

Велика Британія, Нідерланди та Норвгегія зробили внески на виробництво українських дронів і ракет на суму близько мільярда доларів.