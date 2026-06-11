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Главная Новости дня США завдали нових ударів по цілях в Ірані

США завдали нових ударів по цілях в Ірані

Ua
Дата публикации 11 июня 2026 02:17
США завдали нових ударів по цілях в Ірані
Термінова новина

Сили Центрального командування США (CENTCOM) розпочали нову хвилю військових ударів по об'єктах на території Ірану. Наказ про початок повітряної операції віддав особисто президент США Дональд Трамп. Американська сторона назвала ці дії рішучою відповіддю на безперервну та нічим не обґрунтовану агресію з боку офіційного Тегерана.

Про проведення військової операції офіційно повідомило Центральне командування США у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

США 11 червня 2026 року завдали ударів по Ірану
Скриншот повідомлення Сил Центрального командування США (CENTCOM) 

Удар США по Ірану 11 червня

Сили CENTCOM атакували цілі в Ірані 11 червня о 17:15 за східним часом США.

Напередодні атаки, 10 червня, Дональд Трамп попередив, що Ірану доведеться розплачуватися за свідоме затягування переговорного процесу щодо врегулювання кризи. Американський лідер вважає, що Тегеран повністю змарнував можливість підписати вигідну для себе угоду. Він попередив, що тепер на країну чекають вкрай серйозні наслідки.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Центральне командування США повідомляв, що 10 червня, Штати завдали ударів по Ірану. Атака стала відповіддю на агресію з боку Тегерана. Увечері 8 червня іранці збили гелікоптер американської армії.

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Також Новини.LIVE з посиланням на CNN писав, що президент США Дональд Трамп анонсував оголошення повної перемоги над Іраном. Американський лідер заявив, що перемовини можуть завершитися угодою. На його думку, ухвалити ключові рішення можна впродовж найближчих двох тижнів.

США Иран война
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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