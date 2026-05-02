Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Російський дрон влучив у маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені

Російський дрон влучив у маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені

Ua
Дата публикации 2 мая 2026 08:26
Російський дрон влучив у маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені
Маршрутка після атаки РФ. Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Усі постраждалі перебувають у лікарні з мінно-вибуховими травмами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Херсонську ОВА.

маршрутка
Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Серед постраждалих у Херсоні є комунальники

"Орієнтовно о 07:00 російські терористи вдарили з безпілотника по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. На місці загинули двоє людей комунальник і жінка. Їхні особи наразі встановлюють", — йдеться в повідомленні.

Поранення дістали ще семеро людей — шестеро чоловіків і одна жінка. Також серед постраждалих є четверо працівників комунальної служби. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

дрон влучив у маршрутку
Вибите вікно у маршрутці. Фото: Херсонська ОВА

"Попередньо, вони дістали вибухові травми. Лікарі проводять обстеження і надають потерпілим всю необхідну допомогу", — зазначили в ОВА.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти протягом доби здійснили понад 850 обстрілів Запоріжжя. Троє людей отримали поранення. Також є багато пошкоджень.

Крім того, у п’ятницю, 1 травня, РФ завдала дронового удару по Тернополю. Внаслідок атаки постраждали 10 людей. Частина з них у важкому стані.

Херсон дроны Россия
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации