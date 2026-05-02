Російський дрон влучив у маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені

Маршрутка після атаки РФ.

Російські окупанти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Усі постраждалі перебувають у лікарні з мінно-вибуховими травмами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Херсонську ОВА.

Серед постраждалих у Херсоні є комунальники

"Орієнтовно о 07:00 російські терористи вдарили з безпілотника по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. На місці загинули двоє людей — комунальник і жінка. Їхні особи наразі встановлюють", — йдеться в повідомленні.

Поранення дістали ще семеро людей — шестеро чоловіків і одна жінка. Також серед постраждалих є четверо працівників комунальної служби. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

"Попередньо, вони дістали вибухові травми. Лікарі проводять обстеження і надають потерпілим всю необхідну допомогу", — зазначили в ОВА.

