Зеленський анонсував посилення ППО для двох міст

Дата публикации 2 мая 2026 01:36
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Військове командування та Міністерство оборони України аналізують кожну російську атаку та ухвалюють рішення щодо захисту міст. Зокрема, у двох містах-мільйонниках посилять ППО. Йдеться про Дніпро та Одесу.

Про це у вечірньому зверненні в п'ятницю, 1 травня, заявив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Посилення ППО в українських містах

За словами голови держави наразі вже визначили технічні та кадрові кроки. Зокрема, йдеться про розгортання додаткового обладнання і мобільних груп.

"Посилюємо всі напрямки захисту... На Дніпро — додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі — уже теж є більший відсоток збиття, треба ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Протидіятимемо", — наголосив президент України.

Також він зазначив, що Україна співпрацює з іноземними партнерами, аби забезпечити безперебійне постачання компонентів ППО. У квітні вдалося отримати необхідні ресурси та внески до програми закупівлі озброєння програми закупівлі озброєння PURL.

Читайте также:

"На травень — завдання аналогічне, і шукатимемо можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, із якими раніше співпраці було менше", — підсумував голова дережави.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського писав, що Україна запустила експорт власної зброї. Партнерам Україна пропонує співпрацю у форматі Drone Deals. Йдеться про виробництво та постачання дронів, ракет, снарядів, бойової техніки, програмного забезпечення.  

Владимир Зеленский ПВО война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
