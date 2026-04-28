У Франції подорожчало дизельне пальне: нові ціни

АЗС. Фото ілюстративне

У Франції останнім часом суттєво зросли ціни на пальне. За літр дизпалива зараз треба платити в середньому 2,10 євро, тобто близько 108 гривнь. Ще в січні поточного року та у грудні минулого вартість була — 1,60 євро, тобто 82 гривні.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Валерія Рождественська.

Подорожчання пального у Франції

Ще кілька тижнів тому на заправках у Франції могли бути великі черги, а на деяких АЗС дизель навіть закінчувався. Якщо в регіоні на якихось станціях вартість пального була значно нижчою, усі водії їхали туди, щоб зекономити кошти. У такому разі на АЗС навіть могли встановлювати обмеження, наприклад, продавати лише 20 літрів пального на одну автівку.

Бензин теж зріс у ціні. Наразі він коштує до 1,90 євро за літр.

"Щодо дій французької влади із приводу різкого зростання цін на пальне, то тут був введений спеціальний план підтримки. Він спрямований на збереження та допомогу секторам, які безпосередньо постраждали від підвищення цін в енергетиці", — зазначила Валерія Рождественська.

За її словами, наприклад, фермерів повністю звільнять від акцизного збору на недорожнє сільськогосподарське дизельне паливо.