Главная Новости дня Зеленський відповів, скільки країн хочуть перейняти досвід України

Зеленський відповів, скільки країн хочуть перейняти досвід України

Ua
Дата публикации 13 марта 2026 14:59
Зеленський відповів, скільки країн попросили в України допомогу у протидії "шахедам"
Термінова новина

Більше десяти країн звернулися до України за підтримкою та досвідом у протидії дронам-камікадзе типу "Шахед". Українська армія накопичила унікальну експертизу завдяки масованим атакам під час війни.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українські військові мають найбільший у світі практичний досвід боротьби з такими безпілотниками.

"Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії Шахедам через цю війну, безумовно через ці масовані атаки... Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони", — сказав Зеленський.

Новина доповнюється...

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
