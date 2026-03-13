Скільки грошей отримала Україна від ЄС з 2022 року — Макрон озвучив обсяги допомоги

Термінова новина

Європейський Союз залишається найбільшим донором допомоги Україні з початку повномасштабної війни. Загальний обсяг підтримки з 2022 року вже наближається до 200 мільярдів євро.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

За його словами, країни ЄС продовжать працювати над посиленням фінансової підтримки України. Він також наголосив, що союзники прагнуть якнайшвидше розблокувати новий пакет.

"Ми зробимо все можливе, щоби кредит у розмірі 90 мільярдів євро, про який було вирішено, був розблокований", — підкреслив президент Франції.

