Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон озвучив обсяги допомоги Україні від ЄС з 2022 року

Макрон озвучив обсяги допомоги Україні від ЄС з 2022 року

Ua
Дата публикации 13 марта 2026 14:50
Скільки грошей отримала Україна від ЄС з 2022 року — Макрон озвучив обсяги допомоги
Термінова новина

Європейський Союз залишається найбільшим донором допомоги Україні з початку повномасштабної війни. Загальний обсяг підтримки з 2022 року вже наближається до 200 мільярдів євро.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Реклама
Читайте также:

За його словами, країни ЄС продовжать працювати над посиленням фінансової підтримки України. Він також наголосив, що союзники прагнуть якнайшвидше розблокувати новий пакет.

"Ми зробимо все можливе, щоби кредит у розмірі 90 мільярдів євро, про який було вирішено, був розблокований", — підкреслив президент Франції.

Новина доповнюється...

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации