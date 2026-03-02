Видео
Україна обговорює з ЄС конфіскацію суден тіньового флоту РФ — деталі

Дата публикации 2 марта 2026 13:37
Тіньовий флот РФ — чи буде ЄС конфісковувати судна
Україна обговорює з представниками Європейського Союзу та лідерами Єврокомісії конфіскацію судень тіньового флоту Росії. Піднімалося питання щодо зміни відповідної європейського законодавства.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами.

Чи буде ЄС конфісковувати судна тіньового флоту РФ

"Ми обговорювали питання щодо зміни відповідної європейського законодавства, щоб конфіскувати нафту з затриманих суден тіньового флоту Росії. Це проговорюється. Я вважаю, що це правильний результат, тому що затримка — це одна історія", — сказав президент.

Новина доповнюється....

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
