Тіньовий флот РФ — чи буде ЄС конфісковувати судна

Україна обговорює з представниками Європейського Союзу та лідерами Єврокомісії конфіскацію судень тіньового флоту Росії. Піднімалося питання щодо зміни відповідної європейського законодавства.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами.

"Ми обговорювали питання щодо зміни відповідної європейського законодавства, щоб конфіскувати нафту з затриманих суден тіньового флоту Росії. Це проговорюється. Я вважаю, що це правильний результат, тому що затримка — це одна історія", — сказав президент.

Новина доповнюється....