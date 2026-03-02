Тіньовий флот РФ — чи буде ЄС конфісковувати судна

Україна обговорює з ЄС конфіскацію суден тіньового флоту РФ — деталі
Україна обговорює з представниками Європейського Союзу та лідерами Єврокомісії конфіскацію судень тіньового флоту Росії. Піднімалося питання щодо зміни відповідної європейського законодавства.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами.
"Ми обговорювали питання щодо зміни відповідної європейського законодавства, щоб конфіскувати нафту з затриманих суден тіньового флоту Росії. Це проговорюється. Я вважаю, що це правильний результат, тому що затримка — це одна історія", — сказав президент.
