Главная Новости дня В Україну приїхали світові лідери — що планується

В Україну приїхали світові лідери — що планується

Ua
Дата публикации 24 февраля 2026 09:20
Чотири роки війни в Україні — які лідери приїхали до Києва
Термінова новина

До України у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, прибули світові лідери. Вони вшанують пам'ять полеглих захисників та відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Візит світових лідерів до України

Відомо, що сьогодні до України прибули президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Хорватії, прем’єр-міністр Латвії, прем’єр-міністр Естонії, прем’єр-міністр Ісландії та інші.

Новина доповнюється... 

Владимир Зеленский Киев визит лидер 4 года войны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
