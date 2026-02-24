Чотири роки війни в Україні — які лідери приїхали до Києва

Термінова новина

До України у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, прибули світові лідери. Вони вшанують пам'ять полеглих захисників та відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Візит світових лідерів до України

Відомо, що сьогодні до України прибули президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Хорватії, прем’єр-міністр Латвії, прем’єр-міністр Естонії, прем’єр-міністр Ісландії та інші.

Новина доповнюється...