Стартувала зустріч глав МЗС G7 та України в Мюнхені — деталі

Стартувала зустріч глав МЗС G7 та України в Мюнхені — деталі

Ua
Дата публикации 14 февраля 2026 12:15
Мюнхенска конференція - розпочалась зустріч МЗС України та країн G7
Термінова новина

У Мюнхені на полях безпекової конференції розпочалася зустріч очільників Міністерств зовнішніх справ країн G7 та України. Сторони обговорюватимуть мирні зусилля та всебічну підтримку України.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець у суботу, 14 лютого.

В українському МЗС розповіли, що зокрема буде обговорено посилення енергетичної стійкості та систем ППО України.

До цього, глава українського відомства Андрій Сибіга провів зустріч із міністром закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини Пабло Кірно. Сторони обговорили мирні зусилля, результати останніх дипломатичних кроків і підготовку до наступної зустрічі в Женеві.

Новина доповнюється

Мюнхенская конференция безопасности 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
