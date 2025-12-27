Видео
Україна
Викрито злочинну групу, до складу якої входили нардепи — деталі

Викрито злочинну групу, до складу якої входили нардепи — деталі

Ua
Дата публикации 27 декабря 2025 12:34
Нардепи входили до злочинної організації, яку виклири НАБУ і САП
Термінова новина

НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Деталі — згодом", — йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
