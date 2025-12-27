Нардепи входили до злочинної організації, яку виклири НАБУ і САП

Термінова новина

НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Деталі — згодом", — йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється