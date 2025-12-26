Видео
Главная Новости дня Підготовка до виборів — розпочалося засідання робочої групи

Підготовка до виборів — розпочалося засідання робочої групи

Ua
Дата публикации 26 декабря 2025 13:02
Вибори в Україні - робоча група розпочала роботу 26 грудня
Термінова новина

У п’ятницю, 26 грудня, розпочалося перше засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. До складу робочої групи входять представники від усіх фракцій і груп парламенту (по дві особи), близько 10 представників ключових громадських організацій, а також представники органів виконавчої влади й силових структур.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції.

Перше засідання щодо виборів — які питання обговорять

До складу робочої групи вже долучились близько 60 людей. Головою цієї групи є Олександр Корнієнко.

Перше засідання складатиметься з двох великих блоків — організаційного та виступу голови Центральної виборчої комісії. Учасники обговорять проблеми, які є і в виборах під час воєнного стану, і в повоєнних виборах. 

Така робоча група збиратиметься всередньому раз в два тижні.

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
