Вибори в Україні - робоча група розпочала роботу 26 грудня

У п’ятницю, 26 грудня, розпочалося перше засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. До складу робочої групи входять представники від усіх фракцій і груп парламенту (по дві особи), близько 10 представників ключових громадських організацій, а також представники органів виконавчої влади й силових структур.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції.

Перше засідання щодо виборів — які питання обговорять

До складу робочої групи вже долучились близько 60 людей. Головою цієї групи є Олександр Корнієнко.

Перше засідання складатиметься з двох великих блоків — організаційного та виступу голови Центральної виборчої комісії. Учасники обговорять проблеми, які є і в виборах під час воєнного стану, і в повоєнних виборах.

Така робоча група збиратиметься всередньому раз в два тижні.

