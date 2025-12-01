Розмова Зеленського та Стубба 1 грудня - що обговорили

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили роботу української делегації в Сполучених Штатах Америки.

Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 1 грудня.

Розмова Зеленського та Стубба – ключові теми

"Говорив сьогодні з президентом Фінляндії вже – продовжуємо координуватись з Алексом. Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати", – зазначив він.

Глава української держави розповів, що на сьогодні у нього заплановані переговори з друзями України у Європі. Очікується дуже змістовний день. Пріоритетами розмову буде дипломатія, оборона, та енергетика.

"Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю", – додав він.

