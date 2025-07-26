Посол Алексей Макеев объяснил, что влияет на отношение Европы к Украине - видео

Алексей Макеев. Фото: facebook.com/oleksii.makeiev

За время полномасштабной войны отношение европейцев к Украине существенно изменилось. Западные партнеры и общество видят перспективы нашей страны в НАТО и ЕС.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев отметил в интервью украинским СМИ, что именно повлияло на мнение Европы.

Реклама

Читайте также:

Отношение Европы к Украине

Как отметил дипломат, на сегодняшний день Германия одна из тех стран, которая активно поддерживает Украину на пути в НАТО. В частности, из-за того, что украинцы продолжают давать отпор российским захватчикам.

"Сегодня фактически Украина делает то, для чего создавалось НАТО, - защищает Европу от российского и советского нашествия. Мы сегодня это делаем сами, без пятой статьи. И это все понимает Европа", — отметил Макеев.

На сегодняшний день в Европе, по словам посла, имеют четкое представление об Украине и уважают украинских воинов.

"Сегодня чрезвычайно большое влияние на общественное сознание в Европе оказывает само понятие "Украина". То, что украинский солдат стоит и не оставляет позиции, это понимает вся Европа. Наши военные и вооруженные силы — это первое, что меняет отношение. Но Украина — это комплекс. Лидерство президента, широкие контакты министра иностранных дел, замечательные отношения министра обороны и Минобороны, разговор между солдатами, мощное украинское гражданское общество, сопротивление и резильентность украинских гражданских — это та Украина, которую знает Германия", — подчеркнул посол.

Напомним, ранее Виктор Орбан высказался относительно членства Украины в ЕС.

А также в МИД Турции дали ответ, возможна ли встреча Зеленского и Путина в Стамбуле.