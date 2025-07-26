Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Посол отметил, что влияет на отношение европейцев к Украине

Посол отметил, что влияет на отношение европейцев к Украине

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 18:39
Посол Алексей Макеев объяснил, что влияет на отношение Европы к Украине - видео
Алексей Макеев. Фото: facebook.com/oleksii.makeiev

За время полномасштабной войны отношение европейцев к Украине существенно изменилось. Западные партнеры и общество видят перспективы нашей страны в НАТО и ЕС.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев отметил в интервью украинским СМИ, что именно повлияло на мнение Европы.

Реклама
Читайте также:

Отношение Европы к Украине

Как отметил дипломат, на сегодняшний день Германия одна из тех стран, которая активно поддерживает Украину на пути в НАТО. В частности, из-за того, что украинцы продолжают давать отпор российским захватчикам.

"Сегодня фактически Украина делает то, для чего создавалось НАТО, - защищает Европу от российского и советского нашествия. Мы сегодня это делаем сами, без пятой статьи. И это все понимает Европа", — отметил Макеев.

На сегодняшний день в Европе, по словам посла, имеют четкое представление об Украине и уважают украинских воинов.

"Сегодня чрезвычайно большое влияние на общественное сознание в Европе оказывает само понятие "Украина". То, что украинский солдат стоит и не оставляет позиции, это понимает вся Европа. Наши военные и вооруженные силы — это первое, что меняет отношение. Но Украина — это комплекс. Лидерство президента, широкие контакты министра иностранных дел, замечательные отношения министра обороны и Минобороны, разговор между солдатами, мощное украинское гражданское общество, сопротивление и резильентность украинских гражданских — это та Украина, которую знает Германия", — подчеркнул посол.

Напомним, ранее Виктор Орбан высказался относительно членства Украины в ЕС.

А также в МИД Турции дали ответ, возможна ли встреча Зеленского и Путина в Стамбуле.

Германия НАТО Украина ЕС Алексей Макеев
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации