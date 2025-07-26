Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Посол зазначив, що впливає на ставлення європейців до України

Посол зазначив, що впливає на ставлення європейців до України

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 18:39
Посол Олексій Макеєв пояснив, що впливає на ставлення Європи до України — відео
Олексій Макеєв. Фото: facebook.com/oleksii.makeiev

За час повномасштабної війни ставлення європейців до України суттєво змінилося. Західні партнери та суспільство бачать перспективи нашої країни в НАТО та ЄС.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв зазначив в інтерв'ю українським ЗМІ, що саме вплинуло на думку Європи.

Реклама
Читайте також:

Ставлення Європи до України

Як зазначив дипломат, на сьогоднішній день Німеччина одна з тих країн, яка активно підтримує Україну на шляху до НАТО. Зокрема, через те, що українці продовжують давати відсіч російським загарбникам.

"Сьогодні фактично Україна робить те, для чого створювалося НАТО, — захищає Європу від російської і радянської навали. Ми сьогодні це робимо самі, без п'ятої статті. І це все розуміє Європа", — зазначив Макеєв.

На сьогоднішній день у Європі, за словами посла, мають чітке уявлення про Україну та поважають українських воїнів.

"Сьогодні надзвичайно великий вплив на суспільну свідомість в Європі робить саме поняття "Україна". Те, що український солдат стоїть і не залишає позиції, це розуміє вся Європа. Наші військові та збройні сили — це перше, що змінює ставлення. Але Україна — це комплекс. Лідерство президента, широкі контакти міністра закордонних справ, чудові відносини міністра оборони та Міноборони, розмова між солдатами, потужне українське громадянське суспільство, опір і резильєнтність українських цивільних — це та Україна, яку знає Німеччина", — наголосив посол.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан висловився щодо членства України в ЄС.

А також у МЗС Туреччини дали відповідь, чи можлива зустріч Зеленського та Путіна у Стамбулі.

Німеччина НАТО Україна ЄС Олексій Макеєв
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації