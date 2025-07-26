Посол Олексій Макеєв пояснив, що впливає на ставлення Європи до України — відео

Олексій Макеєв. Фото: facebook.com/oleksii.makeiev

За час повномасштабної війни ставлення європейців до України суттєво змінилося. Західні партнери та суспільство бачать перспективи нашої країни в НАТО та ЄС.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв зазначив в інтерв'ю українським ЗМІ, що саме вплинуло на думку Європи.

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Ставлення Європи до України

Як зазначив дипломат, на сьогоднішній день Німеччина одна з тих країн, яка активно підтримує Україну на шляху до НАТО. Зокрема, через те, що українці продовжують давати відсіч російським загарбникам.

"Сьогодні фактично Україна робить те, для чого створювалося НАТО, — захищає Європу від російської і радянської навали. Ми сьогодні це робимо самі, без п'ятої статті. І це все розуміє Європа", — зазначив Макеєв.

На сьогоднішній день у Європі, за словами посла, мають чітке уявлення про Україну та поважають українських воїнів.

"Сьогодні надзвичайно великий вплив на суспільну свідомість в Європі робить саме поняття "Україна". Те, що український солдат стоїть і не залишає позиції, це розуміє вся Європа. Наші військові та збройні сили — це перше, що змінює ставлення. Але Україна — це комплекс. Лідерство президента, широкі контакти міністра закордонних справ, чудові відносини міністра оборони та Міноборони, розмова між солдатами, потужне українське громадянське суспільство, опір і резильєнтність українських цивільних — це та Україна, яку знає Німеччина", — наголосив посол.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан висловився щодо членства України в ЄС.

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