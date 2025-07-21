Зеленський закликав НАТО інвестувати в українську армію

Володимир Зеленський на брифінгу. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже розпочала перемовини з НАТО щодо можливості додаткового фінансування для української армії. За його словами, йдеться не лише про посилення технічного забезпечення, зокрема дронів, а й про підвищення матеріальної мотивації військових.

Про це український лідер написав у Telegram у понеділок, 21 липня.

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"Ми вже почали це проговорювати: НАТО може зробити додаткове фінансування нашої армії. Саме додаткове фінансування військового, мотивації військового", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що українські воїни стали на захист держави не заради грошей, однак додаткова фінансова підтримка армії зараз є нагальною потребою.

Зокрема, глава держави закликав міжнародних партнерів зосередити увагу на двох пріоритетах: коштах на закупівлю безпілотників та забезпеченні гідної оплати для військовослужбовців.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський написав, що Україна має найкращі відносини з країнами ЄС та НАТО за весь час незалежності.

Крім того, президент закликав дипломатів шукати нові шляхи допомоги Україні. За його словами, необхідно продовжувати розширювати глобальну співпрацю.