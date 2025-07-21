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Головна Новини дня Фінансування ЗСУ — Зеленський анонсував новий етап допомоги НАТО

Фінансування ЗСУ — Зеленський анонсував новий етап допомоги НАТО

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 23:27
Зеленський закликав НАТО інвестувати в українську армію
Володимир Зеленський на брифінгу. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже розпочала перемовини з НАТО щодо можливості додаткового фінансування для української армії. За його словами, йдеться не лише про посилення технічного забезпечення, зокрема дронів, а й про підвищення матеріальної мотивації військових.

Про це український лідер написав у Telegram у понеділок, 21 липня.

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Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський закликав НАТО інвестувати в українську армію

"Ми вже почали це проговорювати: НАТО може зробити додаткове фінансування нашої армії. Саме додаткове фінансування військового, мотивації військового", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що українські воїни стали на захист держави не заради грошей, однак додаткова фінансова підтримка армії зараз є нагальною потребою.

Зокрема, глава держави закликав міжнародних партнерів зосередити увагу на двох пріоритетах: коштах на закупівлю безпілотників та забезпеченні гідної оплати для військовослужбовців.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський написав, що Україна має найкращі відносини з країнами ЄС та НАТО за весь час незалежності.

Крім того, президент закликав дипломатів шукати нові шляхи допомоги Україні. За його словами, необхідно продовжувати розширювати глобальну співпрацю.

Володимир Зеленський НАТО ЗСУ фінансова допомога армія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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