Зеленский призвал НАТО инвестировать в украинскую армию

Владимир Зеленский на брифинге на брифинге. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала переговоры с НАТО о возможности дополнительного финансирования для украинской армии. По его словам, речь идет не только об усилении технического обеспечения, в частности дронов, но и о повышении материальной мотивации военных.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 21 июля.

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"Мы уже начали это проговаривать: НАТО может сделать дополнительное финансирование нашей армии. Именно дополнительное финансирование военного, мотивации военного", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские воины стали на защиту государства не ради денег, однако дополнительная финансовая поддержка армии сейчас является насущной необходимостью.

В частности, глава государства призвал международных партнеров сосредоточить внимание на двух приоритетах: средствах на закупку беспилотников и обеспечении достойной оплаты для военнослужащих.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский написал, что Украина имеет лучшие отношения со странами ЕС и НАТО за все время независимости.

Кроме того, президент призвал дипломатов искать новые пути помощи Украине. По его словам, необходимо продолжать расширять глобальное сотрудничество.