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Главная Новости дня Финансирование ВСУ — Зеленский анонсировал новый этап помощи НАТО

Финансирование ВСУ — Зеленский анонсировал новый этап помощи НАТО

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 23:27
Зеленский призвал НАТО инвестировать в украинскую армию
Владимир Зеленский на брифинге на брифинге. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала переговоры с НАТО о возможности дополнительного финансирования для украинской армии. По его словам, речь идет не только об усилении технического обеспечения, в частности дронов, но и о повышении материальной мотивации военных.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 21 июля.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский призвал НАТО инвестировать в украинскую армию

"Мы уже начали это проговаривать: НАТО может сделать дополнительное финансирование нашей армии. Именно дополнительное финансирование военного, мотивации военного", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские воины стали на защиту государства не ради денег, однако дополнительная финансовая поддержка армии сейчас является насущной необходимостью.

В частности, глава государства призвал международных партнеров сосредоточить внимание на двух приоритетах: средствах на закупку беспилотников и обеспечении достойной оплаты для военнослужащих.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский написал, что Украина имеет лучшие отношения со странами ЕС и НАТО за все время независимости.

Кроме того, президент призвал дипломатов искать новые пути помощи Украине. По его словам, необходимо продолжать расширять глобальное сотрудничество.

Владимир Зеленский НАТО ВСУ финансовая помощь армия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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