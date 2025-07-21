Финансирование ВСУ — Зеленский анонсировал новый этап помощи НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала переговоры с НАТО о возможности дополнительного финансирования для украинской армии. По его словам, речь идет не только об усилении технического обеспечения, в частности дронов, но и о повышении материальной мотивации военных.
Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 21 июля.
Зеленский призвал НАТО инвестировать в украинскую армию
"Мы уже начали это проговаривать: НАТО может сделать дополнительное финансирование нашей армии. Именно дополнительное финансирование военного, мотивации военного", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что украинские воины стали на защиту государства не ради денег, однако дополнительная финансовая поддержка армии сейчас является насущной необходимостью.
В частности, глава государства призвал международных партнеров сосредоточить внимание на двух приоритетах: средствах на закупку беспилотников и обеспечении достойной оплаты для военнослужащих.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский написал, что Украина имеет лучшие отношения со странами ЕС и НАТО за все время независимости.
Кроме того, президент призвал дипломатов искать новые пути помощи Украине. По его словам, необходимо продолжать расширять глобальное сотрудничество.
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