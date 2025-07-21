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Головна Новини дня Зеленський назвав формати відносин з країнами ЄС і НАТО

Зеленський назвав формати відносин з країнами ЄС і НАТО

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Дата публікації: 21 липня 2025 21:28
Війна в Україні — Зеленський розкрив формат відносин з партнерами
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Зараз Україна має найкращі відносини з країнами ЄС та НАТО за весь час незалежності. Наша країна також створила чимало нових форматів для співпраці.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 21 липня.

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Зеленський розповів, що окрім традиційних відносин у Європі на рівні ЄС і НАТО, які наразі наповнені змістом найбільше за весь час незалежності України, наша країна створила й деякі інші спеціальні формати. Зокрема, йдеться про: 

  • формат відносин Україна — країни Північної Європи,
  • формат Україна — країни Південно-Східної Європи,
  • формат Україна — Румунія — Молдова,
  • формат Люблінського трикутника,
  • наші особливі відносини з Туреччиною,
  • наша Кримська платформа.

Президент зазначив, що у кожного із цих форматів потрібне постійне відчуття, що змісту в роботі стає більше.

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Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна розпочала синхронізацію санкцій з партнерами. Відтепер усі обмеження союзників застосовуються в нашій юрисдикції і навпаки.

Крім того, президент закликав дипломатів шукати нові шляхи допомоги Україні. За його словами, продовжувати розширювати глобальну співпрацю.

Володимир Зеленський НАТО Україна Європа війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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