Війна в Україні — Зеленський розкрив формат відносин з партнерами

Зеленський назвав формати відносин з країнами ЄС і НАТО
Зараз Україна має найкращі відносини з країнами ЄС та НАТО за весь час незалежності. Наша країна також створила чимало нових форматів для співпраці.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 21 липня.
Нові формати відносин України з партнерами
Зеленський розповів, що окрім традиційних відносин у Європі на рівні ЄС і НАТО, які наразі наповнені змістом найбільше за весь час незалежності України, наша країна створила й деякі інші спеціальні формати. Зокрема, йдеться про:
- формат відносин Україна — країни Північної Європи,
- формат Україна — країни Південно-Східної Європи,
- формат Україна — Румунія — Молдова,
- формат Люблінського трикутника,
- наші особливі відносини з Туреччиною,
- наша Кримська платформа.
Президент зазначив, що у кожного із цих форматів потрібне постійне відчуття, що змісту в роботі стає більше.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна розпочала синхронізацію санкцій з партнерами. Відтепер усі обмеження союзників застосовуються в нашій юрисдикції і навпаки.
Крім того, президент закликав дипломатів шукати нові шляхи допомоги Україні. За його словами, продовжувати розширювати глобальну співпрацю.
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