Война в Украине — Зеленский раскрыл формат отношений с партнерами

Зеленский назвал форматы отношений со странами ЕС и НАТО
Сейчас Украина имеет лучшие отношения со странами ЕС и НАТО за все время независимости. Наша страна также создала немало новых форматов для сотрудничества.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 21 июля.
Новые форматы отношений Украины с партнерами
Зеленский рассказал, что кроме традиционных отношений в Европе на уровне ЕС и НАТО, которые сейчас наполнены содержанием больше всего за все время независимости Украины, наша страна создала и некоторые другие специальные форматы. В частности, речь идет о:
- формате отношений Украина — страны Северной Европы,
- формат Украина — страны Юго-Восточной Европы,
- формат Украина — Румыния — Молдова,
- формат Люблинского треугольника,
- наши особые отношения с Турцией,
- наша Крымская платформа.
Президент отметил, что у каждого из этих форматов нужно постоянное ощущение, что содержания в работе становится больше.
Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина начала синхронизацию санкций с партнерами. Отныне все ограничения союзников применяются в нашей юрисдикции и наоборот.
Кроме того, президент призвал дипломатов искать новые пути помощи Украине. По его словам, продолжать расширять глобальное сотрудничество.
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