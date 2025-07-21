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Зеленский назвал форматы отношений со странами ЕС и НАТО

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Дата публикации 21 июля 2025 21:28
Война в Украине — Зеленский раскрыл формат отношений с партнерами
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Сейчас Украина имеет лучшие отношения со странами ЕС и НАТО за все время независимости. Наша страна также создала немало новых форматов для сотрудничества.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 21 июля.

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Новые форматы отношений Украины с партнерами

Зеленский рассказал, что кроме традиционных отношений в Европе на уровне ЕС и НАТО, которые сейчас наполнены содержанием больше всего за все время независимости Украины, наша страна создала и некоторые другие специальные форматы. В частности, речь идет о:

  • формате отношений Украина — страны Северной Европы,
  • формат Украина — страны Юго-Восточной Европы,
  • формат Украина — Румыния — Молдова,
  • формат Люблинского треугольника,
  • наши особые отношения с Турцией,
  • наша Крымская платформа.

Президент отметил, что у каждого из этих форматов нужно постоянное ощущение, что содержания в работе становится больше.

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Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина начала синхронизацию санкций с партнерами. Отныне все ограничения союзников применяются в нашей юрисдикции и наоборот.

Кроме того, президент призвал дипломатов искать новые пути помощи Украине. По его словам, продолжать расширять глобальное сотрудничество.

Владимир Зеленский НАТО Украина Европа война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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