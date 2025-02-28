Посол Украины в США разнервничалась во время спора президентов

Оксана Маркарова. Фото: УП

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне проходит встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. В момент обсуждения сценариев прекращения огня время посол Украины в США Оксана Маркарова не смогла сдержать эмоций.

Об этом стало известно во время брифинга в пятницу, 28 февраля.

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Во время переговоров Трамп и Зеленский затронули тему войны и потенциальных путей достижения мира. Маркарова, которая присутствовала при разговоре, едва сдерживала эмоции, внимательно вслушиваясь в слова лидеров.

На видео, зафиксировано, как посол Украины в США очень разволновалась из-за важности этой темы.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина не поддерживает идею относительно простого прекращения огня. Президент Украины убежден, что Россия нарушит перемирие.

Кроме того, лидер США заявил, что его должны запомнить как миротворца. Трамп убежден, что он спасает жизни.