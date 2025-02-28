Посол України в США рознервувалася під час суперечки президентів

Оксана Маркарова. Фото: УП

У п'ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні проходить зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. У момент обговорення сценаріїв припинення вогню час посол України в США Оксана Маркарова не змогла стримати емоцій.

Про це стало відомо під час брифінгу у п'ятницю, 28 лютого.

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Під час переговорів Трамп і Зеленський торкнулися теми війни та потенційних шляхів досягнення миру. Маркарова, яка була присутня при розмові, ледве стримувала емоції, уважно вслухаючись у слова лідерів.

На відео, зафіксовано, як посол України в США дуже розхвилювалась через важливість цієї теми.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна не підтримує ідею щодо простого припинення вогню. Президент України переконаний, що Росія порушить перемир'я.

Крім того, лідер США заявив, що його мають запам'ятати як миротворця. Трамп переконаний, що він рятує життя.