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Главная Новости дня Посол Украины в Польше почтил память жертв Волынской трагедии

Посол Украины в Польше почтил память жертв Волынской трагедии

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 22:01
Волынская трагедия — посол Украины в Польше почтил память жертв
Чествование жертв Волынской трагедии. Фото: facebook/AmbasadaUkrainywPolsce

В День памяти жертв Волынской трагедии посол Украины в Республике Польша Василий Боднар возложил венок к памятнику жертвам в Волынском сквере в Варшаве. Он подчеркнул, что достойное почтение памяти является общей обязанностью украинского и польского народов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Посольство Украины в Польше.

Почтение памяти жертв Волынской трагедии

В посольстве подчеркнули, что Украина последовательно выступает за установление всей исторической правды, продолжение поисковых и эксгумационных работ, а также за профессиональный диалог между историками.

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Почитание памяти жертв Волынской трагедии. Фото: facebook/AmbasadaUkrainywPolsce
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Почитание памяти жертв Волынской трагедии. Фото: facebook/AmbasadaUkrainywPolsce
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Почитание памяти жертв Волынской трагедии. Фото: facebook/AmbasadaUkrainywPolsce

"Украина и Польша имеют сложную историю, но также имеют общее будущее. Именно поэтому мы должны вместе почтить память погибших, найти правду и строить отношения на основе уважения и доверия", — говорится в заявлении.

Также в ведомстве подчеркнули, что только совместная работа над исторической памятью и взаимное уважение могут стать основой для укрепления партнерских отношений между двумя государствами.

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Как писали Новини.LIVE, сегодня в Польше проходят памятные мероприятия в честь жертв Волынской трагедии. Польская сторона называет это трагическое событие "Волынской резней".

Отметим, что между Украиной и Польшей ухудшились отношения из-за этого исторического события. Так, Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Причиной этого стало решение украинской стороны о названии подразделения ВСУ "Героев УПА".

Польша посол Волынская трагедия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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