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Посол України у Польщі вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії

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Дата публікації: 11 липня 2026 22:01
Волинська трагедія — посол України у Польщі вшанував пам’ять жертв
Вшанування жертв Волинської трагедії. Фото: facebook/AmbasadaUkrainywPolsce

У День пам'яті жертв Волинської трагедії Посол України в Республіці Польща Василь Боднар поклав вінок до пам’ятника жертвам у Волинському сквері у Варшаві. Він наголосив, що гідне вшанування пам'яті є спільним обов'язком українського та польського народів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Посольство України в Польщі.

Вшанування жертв Волинської трагедії

У посольстві підкреслили, що Україна послідовно виступає за встановлення всієї історичної правди, продовження пошукових та ексгумаційних робіт, а також за фаховий діалог між істориками.

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Вшанування жертв Волинської трагедії. Фото: facebook/AmbasadaUkrainywPolsce
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Вшанування жертв Волинської трагедії. Фото: facebook/AmbasadaUkrainywPolsce
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Вшанування жертв Волинської трагедії. Фото: facebook/AmbasadaUkrainywPolsce

"Україна і Польща мають складну історію, але також мають спільне майбутнє. Саме тому ми повинні разом вшанувати пам’ять загиблих, знайти правду та будувати взаємини на основі поваги і довіри", — йдеться у заяві.

Також у відомстві наголосили, що лише спільна робота над історичною пам'яттю та взаємна повага можуть стати основою для зміцнення партнерських відносин між двома державами. 

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Як писали Новини.LIVE, сьогодні у Польщі проходять пам'ятні заходи зі вшануванням жертв Волинської трагедії. Польська сторона називає цю трагічну подію "Волинською різаниною". 

Зазначимо, що між Україною та Польщею погіршилися стосунки через цю історичну подію. Так, Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Причиною цього стало рішення української сторони щодо назви підрозділу ЗСУ "Героїв УПА". 

Польща посол Волинська трагедія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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