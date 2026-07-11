День памяти погибших во время Волынской трагедии в Польше 11 июля 2026 года

Памятник жертвам геноцида. Фото: Посольство Польши в Украине / Facebook

11 июля в Польше прошли мероприятия, посвященные памяти жертв Волынской трагедии, которую польская сторона называет «Волынской резней». В этом году они проходят на фоне ухудшения отношений между Польшей и Украиной, в частности из-за названия одного из подразделений Сил специальных операций Украины — «Имени героев УПА».

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на «Суспильне».

День памяти погибших во время Волынской трагедии в Польше

Согласно официальной польской историографии, 11 июля 1943 года произошло так называемое «Кровавое воскресенье» — серия убийств польского населения на Волыни. Польша официально назвала этот день «Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».

11 июля в Полевой кафедральной церкви Польской армии прошла католическая месса, после которой участники возложили венки у Памятника жертвам геноцида, совершенного украинскими националистами, как их называют в Польше.

Католическая месса. Фото: СУСПИЛЬНЕ НОВИНИ/ Telegram

Известно, что украинские дипломаты присутствовали на мессе в Варшаве. Посол Украины в Польше Василий Боднар опустился на колени и возложил венок к памятнику жертвам в Волынском сквере.

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Василий Боднар перед памятником жертвам геноцида. Фото: Посольство Украины в Польше/ Facebook

Также памятные мероприятия продолжатся и завтра, 12 июля. В Варшаве запланирован марш в честь жертв Волынской трагедии, организованный, в частности, Гжегожем Брауном, которого считают пророссийским польским политиком.

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров заявил, что помимо поисков польских жертв Волынской трагедии, он надеется на начало поисков тел украинских погибших на территории двух сел Польши, о чем он сообщил в интервью PAP. Начало исследований и эксгумации останков жителей сел Островки и Воля Островецкая (ныне территория Ковельского района Волынской области), погибших в августе 1943 года, должны начаться 13 июля и завершиться 7 августа 2026 года.

Что известно о Волынской трагедии

По данным Украинского института национальной памяти, украинско-польское противостояние в годы Второй мировой войны и в первые послевоенные годы обострялось под влиянием политики нацистского и советского тоталитарных режимов. Одной из предпосылок конфликта также называют дискриминационную политику межвоенной Польской Республики в отношении украинского населения на западноукраинских землях. В частности, в 1930 году по приказу первого главы Республики Польши Юзефа Пилсудского была проведена так называемая «пацификация», сопровождавшаяся массовыми арестами, избиениями и другими репрессиями против украинцев.

Волынская трагедия — это украинско-польский межэтнический конфликт, достигший наибольших масштабов в 1943–1944 годах во время нацистской оккупации. Боевые действия между Украинской повстанческой армией и Армией Крайовой сопровождались массовыми убийствами гражданского населения с обеих сторон.

По информации Украинского института национальной памяти, на данный момент установлены имена около 30 тысяч погибших поляков и около 10 тысяч погибших украинцев.

Орден Белого Орла и дальнейшее сотрудничество Украины с Польшей

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий на встрече 8 июля 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Напомним, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий обнародовал обращение, в котором он официально лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Глава Польши отметил, что решил это сделать после того, как Зеленский согласился присвоить одному из подразделений ВСУ название «Героев УПА».

После того как Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, польские активисты объявили о своей собственной награде для лидера Украины — «Орден будущего». Авторы инициативы отмечают, что этот орден является символической наградой, которая никак не связана с официальными властными структурами.

Новости.LIVE писали, что 8 июля Владимир Зеленский провел встречу с Каролем Навроцким, одной из главных тем переговоров было сотрудничество Украины и Польши. Президенты пришли к выводу, что главной угрозой для обеих стран является Россия, поэтому Варшаве и Киеву необходимо сохранять взаимопонимание и поддержку.

В соавторстве с Софией Медведевой

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