Последняя надежда для Путина сломать Украину: Сикорский о тяжелой зиме

Радослав Сикорский. Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Карина Приходько Редактор

Кремль уже много лет пытается поссорить поляков и украинцев. Однако страны не должны поддаваться на российские провокации, ведь главной угрозой остается агрессия РФ. У Москвы постепенно иссякают ресурсы, а предстоящая зима может стать решающей для планов диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVP Info.

Россия пытается натравить поляков и украинцев друг на друга

Сикорский напомнил, что Москва на протяжении веков пыталась разжигать конфликты между поляками и украинцами, чтобы реализовать собственные геополитические интересы. Он подчеркнул, что сегодня важно не допустить повторения такого сценария.

"Путин продолжает наступать и обстреливать Украину. Именно Россия является врагом и Польши, и Украины, а не мы друг другу", — сказал министр.

Он также предупредил о возможности новых гибридных операций России против стран НАТО, в частности Польши. Он пояснил, что публичное информирование о потенциальных провокациях может снизить их эффективность, поскольку такие действия теряют элемент неожиданности.

Отдельно Сикорский прокомментировал встречу государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его мнению, краткая беседа не способна изменить ситуацию, ведь для реального прогресса Кремль должен был бы отказаться от планов захвата Украины и признать ошибочность развязанной войны.

В то же время польский министр обратил внимание на экономическое положение России. Он заявил, что только за первые шесть месяцев года Москва реализовала 44 тонны золота из своих резервов. Это самый большой показатель за всю историю.

"Это означает, что у России заканчиваются ресурсы. Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину. А в наших интересах, чтобы Украина не только выстояла, но и победила в этой войне", — подчеркнул глава МИД Польши.

По его мнению, именно предстоящая зима может стать последней попыткой Владимира Путина сломить сопротивление Украины. Поэтому в стратегических интересах Польши и её союзников — обеспечить, чтобы Украина не только выстояла, но и одержала победу в войне.

Кроме того, глава польской дипломатии раскритиковал отдельных представителей польской оппозиции, призывающих сократить или прекратить поддержку Украины. Сикорский отметил, что такие заявления противоречат позиции, которую эти политики занимали ранее, когда открыто поддерживали помощь Киеву, несмотря на то, что украинские города по-прежнему подвергаются российским ракетным и дронным атакам.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, этой зимой Украина либо начнет переговоры с РФ, либо столкнется с новой эскалацией. Это может стать решающим этапом в войне с Россией.

Однако украинский президент также предупредил Кремль о "непростой зиме" для России. По его словам, в случае отказа РФ от переговоров ее ждут постоянные воздушные атаки.