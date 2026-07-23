Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рубио встретился с Лавровым и обсудил необходимость прекращения войны

Рубио встретился с Лавровым и обсудил необходимость прекращения войны

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 11:25
Рубио встретился с Лавровым: обсудили прекращение войны и отношения между США и РФ
Встреча Рубио и Лаврова. Фото: x.com/SecRubio

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио в четверг, 23 июля, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах министерской встречи АСЕАН. В частности, стороны обсудили необходимость прекращения войны.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Встреча Рубио и Лаврова

"Мы обсудили отношения между США и Россией, а также необходимость прекращения войны между Россией и Украиной", — сообщил госсекретарь США.

Встреча состоялась впервые с сентября 2025 года.

Накануне Лавров заявил, что намерен выяснить актуальную позицию США по урегулированию войны, в частности в контексте договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже.

Читайте также:

В то же время ранее Марко Рубио подчеркивал, что во время прошлогоднего саммита в этом городе между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом не было достигнуто никаких конкретных договоренностей по Украине — речь шла лишь о возможных предложениях по прекращению войны.

Как писали Новини.LIVE, Рубио отметил, что полномасштабное вторжение существенно осложнило диалог между Вашингтоном и Москвой по другим международным вопросам. В то же время, по его словам, Соединенные Штаты не исключают возможности поиска направлений для потенциального сотрудничества.

Кроме того, в США отвергают заявления о якобы тайных договоренностях между Трампом и Путиным во время встречи в Анкоридже, которые в последнее время продвигает Кремль. В Вашингтоне подчеркивают, что переговоры на Аляске не завершились заключением каких-либо соглашений относительно войны в Украине.

США Сергей Лавров Россия Марко Рубио
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации