Рубио заявил, что завершение войны выгодно России, и объявил о переговорах с Лавровым

Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудит вопрос о прекращении войны в Украине. Переговоры должны состояться в четверг, 23 июля, в кулуарах саммита АСЕАН в Маниле.

Об этом Рубио заявил во время пресс-конференции в кулуарах саммита АСЕАН в Маниле, передает Новини.LIVE.

Рубио объяснил, почему прекращение войны важно для России

По словам Рубио, полномасштабная война значительно затруднила возможность диалога между Вашингтоном и Москвой по другим международным вопросам. В то же время США не отказываются от поиска сфер возможного сотрудничества.

"Мы хотели бы, чтобы эта война закончилась. Мы считаем, что для России было бы хорошо, если бы эта война закончилась. Поэтому мы поднимем этот вопрос", — подчеркнул госсекретарь США.

Рубио также заявил, что Соединенные Штаты готовы содействовать прекращению боевых действий, если для этого появится реальная возможность.

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"США остаются открытыми и готовыми играть конструктивную роль в завершении этой войны, если такая возможность представится", — отметил он.

В то же время Сергей Лавров подтвердил предстоящую встречу с Рубио и сообщил, что планирует попросить американского коллегу разъяснить заявление президента США Дональда Трампа о вероятности "скорого завершения" российско-украинской войны.

Во время пресс-конференции в Маниле глава российского МИД также сделал ряд других заявлений. В частности, он обвинил США в непосредственном участии в наведении украинского вооружения на цели в России и заявил, что РФ не планирует нападать на другие страны, а также раскритиковал роль ООН в реализации Черноморской зерновой инициативы.

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