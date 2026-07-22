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Головна Новини дня Перед переговорами з Лавровим Рубіо заявив, що США готові допомогти завершити війну

Перед переговорами з Лавровим Рубіо заявив, що США готові допомогти завершити війну

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 16:35
Рубіо заявив, що завершення війни вигідне Росії та анонсував переговори з Лавровим
Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим обговорить питання завершення війни в Україні. Переговори мають відбутися у четвер, 23 липня, на полях саміту АСЕАН у Манілі.

Про це Рубіо сказав під час пресконференції на полях саміту АСЕАН у Манілі, передає Новини.LIVE.

Рубіо пояснив, чому завершення війни важливе для Росії

За словами Рубіо, повномасштабна війна значно ускладнила можливість діалогу між Вашингтоном і Москвою щодо інших міжнародних питань. Водночас США не відмовляються від пошуку сфер можливої співпраці.

"Ми хотіли б, щоб ця війна закінчилася. Ми вважаємо, що для Росії було б добре, якби ця війна закінчилася. Тож ми піднімемо це питання", — наголосив держсекретар США.

Рубіо також заявив, що Сполучені Штати готові сприяти припиненню бойових дій, якщо для цього з'явиться реальна можливість.

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"США залишаються відкритими та готовими відігравати конструктивну роль у завершенні цієї війни, якщо така можливість випаде", — зазначив він.

Водночас Сергій Лавров підтвердив майбутню зустріч із Рубіо та повідомив, що планує попросити американського колегу пояснити заяву президента США Дональда Трампа щодо ймовірності "швидкого завершення" російсько-української війни.

Під час пресконференції в Манілі глава російського МЗС також зробив низку інших заяв. Зокрема, він звинуватив США у безпосередній участі в наведенні українського озброєння на цілі в Росії і заявив, що РФ не планує нападати на інші країни, та розкритикував роль ООН у реалізації Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомляли Новини.LIVE, у США заявили про початок кампанії з демонтажу Міжнародного кримінального суду. У Білому домі переконані, що юрисдикція МКС суперечить американським інтересам.

Як повідомляли Новини.LIVE, США продовжують дипломатичні зусилля для припинення війни Росії проти України. Водночас у Вашингтоні наголошують, що Кремль поки не демонструє готовності до реальних компромісів, необхідних для завершення бойових дій.

США Сергій Лавров Марко Рубіо
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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