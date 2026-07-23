Рубіо зустрівся з Лавровим: обговорили припинення війни та відносини США і РФ

Зустріч Рубіо та Лаврова. Фото: x.com/SecRubio

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо у четвер, 23 липня, зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі АСЕАН. Зокрема, сторони обговорили необхідність припинення війни.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Зустріч Рубіо та Лаврова

"Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною", — повідомив держсекретар США.

Зустріч сталася вперше з вересня 2025 року.

Напередодні Лавров заявив, що має намір з’ясувати актуальну позицію США щодо врегулювання війни, зокрема в контексті домовленостей, які обговорювалися в Анкориджі.

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Водночас раніше Марко Рубіо наголошував, що під час торішнього саміту в цьому місті між російським диктатором Володимиром Путіним і лідером США Дональдом Трампом не було досягнуто жодних конкретних домовленостей щодо України — йшлося лише про можливі пропозиції для завершення війни.

Як писали Новини.LIVE, Рубіо зазначив, що повномасштабне вторгнення суттєво ускладнило діалог між Вашингтоном і Москвою з інших міжнародних питань. Водночас, за його словами, Сполучені Штати не відкидають можливості пошуку напрямів для потенційної співпраці.

Крім того, у США відкидають заяви про нібито таємні домовленості між Трампом і Путіним під час зустрічі в Анкориджі, які останнім часом просуває Кремль. У Вашингтоні наголошують, що переговори на Алясці не завершилися укладенням жодних угод щодо війни в Україні.