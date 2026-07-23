Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рубіо зустрівся з Лавровим та обговорив необхідність припинення війни

Рубіо зустрівся з Лавровим та обговорив необхідність припинення війни

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 11:25
Рубіо зустрівся з Лавровим: обговорили припинення війни та відносини США і РФ
Зустріч Рубіо та Лаврова. Фото: x.com/SecRubio

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо у четвер, 23 липня, зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі АСЕАН. Зокрема, сторони обговорили необхідність припинення війни.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Зустріч Рубіо та Лаврова

"Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною", — повідомив держсекретар США.

Зустріч сталася вперше з вересня 2025 року. 

Напередодні Лавров заявив, що має намір з’ясувати актуальну позицію США щодо врегулювання війни, зокрема в контексті домовленостей, які обговорювалися в Анкориджі.

Читайте також:

Водночас раніше Марко Рубіо наголошував, що під час торішнього саміту в цьому місті між російським диктатором Володимиром Путіним і лідером США Дональдом Трампом не було досягнуто жодних конкретних домовленостей щодо України — йшлося лише про можливі пропозиції для завершення війни.

Як писали Новини.LIVE, Рубіо зазначив, що повномасштабне вторгнення суттєво ускладнило діалог між Вашингтоном і Москвою з інших міжнародних питань. Водночас, за його словами, Сполучені Штати не відкидають можливості пошуку напрямів для потенційної співпраці.

Крім того, у США відкидають заяви про нібито таємні домовленості між Трампом і Путіним під час зустрічі в Анкориджі, які останнім часом просуває Кремль. У Вашингтоні наголошують, що переговори на Алясці не завершилися укладенням жодних угод щодо війни в Україні.

США Сергій Лавров Росія Марко Рубіо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації