Министр образования и науки Андрей Бутенко. Фото: facebook.com/andrij.butenko

После начала реформы школьного питания в Украине проверили более 5600 учебных заведений. Более 95 % из них соответствуют установленным требованиям, однако в некоторых школах были выявлены недостатки, в частности, касающиеся питьевой воды и сезонного меню. В то же время более 80% опрошенных родителей, учеников и учителей удовлетворены качеством, вкусом и организацией питания в своих школах.

Об этом заявил министр образования и науки Андрей Бутенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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Более 95% проверенных школ соответствуют требованиям реформы питания

По его словам, реформа, инициированная первой леди Еленой Зеленской, призвана не только обеспечить детей питанием, но и сформировать у них здоровые пищевые привычки и понимание принципов сбалансированного рациона.

"Этот проект — не просто о социальной помощи детям. Этот проект — об изменении мышления. Этот проект — об изменении подходов. Мы все вместе хотим, чтобы у наших детей сформировались новые пищевые привычки", — подчеркнул Бутенко.

Он отметил, что после запуска реформы правительство поручило проводить мониторинг её выполнения совместно с Госпродпотребслужбой, Государственной службой качества образования и Министерством экономики. Проверки должны помочь общинам выявлять проблемы и устранять их.

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"На данный момент в рамках проверки было проверено более 5600 школ. Более 95% из проверенных школ полностью соответствовали требованиям", — добавил чиновник.

Среди основных замечаний к школьным столовым — обеспечение питьевой водой и соблюдение требований к сезонному меню. По словам министра, над устранением этих недостатков продолжают работать.

Кроме того, Министерство образования и науки провело опрос, в котором приняли участие более 35 тысяч представителей образовательного процесса, в частности родители, ученики и учителя. Более 80% респондентов положительно оценили качество и вкус еды, а также организацию питания в своих школах.

Отметим, что с начала сентября в соцсетях начали массово появляться скандальные фото обедов в учебных заведениях. В частности, в одной из школ обед состоял из сырой моркови, хлеба и кусочка запеканки.

Как писали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать украинские учебные заведения, из-за чего организация обучения зависит от ситуации с безопасностью в регионах. По данным Министерства образования и науки, в начале учебного года около 70% школ работали в очном формате, более 19% — в смешанном формате, а около 11% — дистанционно. Всего в этом году обучение начали примерно 3,4 миллиона детей.

Кроме того, лишь 42% украинских школ имеют возможность продолжать обучение во время воздушной тревоги, а не просто находиться с детьми в укрытии. В то же время укрытиями обеспечены 82% учащихся школ и воспитанников детских садов. Министр образования и науки Андрей Бутенко подчеркнул, что важно различать укрытия, предназначенные для защиты детей, и помещения, где можно полноценно проводить уроки.