Міністр освіти та науки Андрій Бутенко. Фото: facebook.com/andrij.butenko

Після початку реформи шкільного харчування в Україні перевірили понад 5600 закладів освіти. Більш ніж 95% із них відповідають установленим вимогам, однак у частині шкіл виявили недоліки, зокрема щодо питної води та сезонного меню. Водночас понад 80% опитаних батьків, учнів і вчителів задоволені якістю, смаком та організацією харчування у своїх школах.

Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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Понад 95% перевірених шкіл відповідають вимогам реформи харчування

За його словами, реформа, ініційована першою леді Оленою Зеленською, має не лише забезпечити дітей харчуванням, а й сформувати в них здорові харчові звички та розуміння принципів збалансованого раціону.

"Цей проєкт не просто про соціальну допомогу дітям. Цей проєкт про зміну мислення. Цей проєкт про зміну підходів. Ми хочемо всі разом, щоб наші діти мали нові харчові звички", — наголосив Бутенко.

Він зазначив, що після запуску реформи уряд доручив проводити моніторинг її виконання спільно з Держпродспоживслужбою, Державною службою якості освіти та Міністерством економіки. Перевірки мають допомогти громадам виявляти проблеми й усувати їх.

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"Наразі в межах перевірки було перевірено понад 5600 шкіл. Понад 95% з перевірених шкіл повністю відповідали вимогах", — додав урядовець.

Серед основних зауважень до шкільних їдалень — забезпечення питною водою та дотримання вимог до сезонного меню. За словами міністра, над виправленням цих недоліків продовжують працювати.

Крім того, Міністерство освіти і науки провело опитування, у якому взяли участь понад 35 тисяч представників освітнього процесу, зокрема батьки, учні та вчителі. Понад 80% респондентів позитивно оцінили якість і смак їжі, а також організацію харчування у своїх школах.

Зазначимо, що з початку вересня в соцмережах почали масово з’являтися скандальні фото обідів у навчальних закладах. Зокрема, в одній зі шкіл обід складався із сирої моркви, хліба та шматочка запіканки.

Як писали Новини.LIVE, російські війська продовжують атакувати українські заклади освіти, через що організація навчання залежить від безпекової ситуації в регіонах. За даними Міністерства освіти і науки, на початку навчального року близько 70% шкіл працювали очно, понад 19% — у змішаному форматі, а близько 11% — дистанційно. Загалом цього року навчання розпочали приблизно 3,4 мільйона дітей.

Також лише 42% українських шкіл мають змогу продовжувати навчання під час повітряної тривоги, а не просто перебувати з дітьми в укритті. Водночас укриттями забезпечені 82% учнів шкіл і вихованців дитячих садків. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко наголосив, що важливо розрізняти укриття, призначені для захисту дітей, і приміщення, де можна повноцінно проводити уроки.