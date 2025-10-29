У Путина заявили о возможном завершении войны против Украины в течение года

Кирилл Дмитриев. Фото: росСМИ

Спецпосланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев предположил, когда может завершиться война против Украины. По его словам, вероятно, мир "наступит в течение одного года".

Об этом сообщает Reuters в среду, 29 октября.

"Мы уверены, что мы на пути к миру, и как "миротворцы" мы должны сделать это возможным", — заявил Дмитриев в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на инвестиционной конференции.

У него спросили, возможен ли мир в Украине в течение одного года. Он заявил, что "да".

По словам Дмитриева, РФ и США якобы близки к "дипломатическому решению" войны против Украины.

Он также рекламировал сотрудничество между Штатами, Саудовской Аравией и Россией как крупнейшими мировыми владельцами природных ресурсов. По его словам, "сотрудничество сделает мир безопаснее".

"Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте, который существует вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в больший конфликт. И для этого мы должны делать лучше, чем мы делали до сих пор, а не хуже", — подчеркнул Дмитриев.

Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной будет урегулирована.

Кроме того, недавно американский президент в очередной раз призвал российского диктатора Путина прекратить войну.