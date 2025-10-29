У Путіна заявили про можливе завершення війни проти України протягом року

Кирило Дмитрієв. Фото: росЗМІ

Спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв припустив, коли може завершитися війна проти України. За його словами, ймовірно, мир "настане протягом одного року".

Про це повідомляє Reuters у середу, 29 жовтня.

"Ми впевнені, що ми на шляху до миру, і як "миротворці" ми повинні зробити це можливим", — заявив Дмитрієв в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на інвестиційній конференції.

У нього запитали, чи можливий мир в Україні протягом одного року. Він заявив, що "так".

За словами Дмитрієва, РФ та США нібито близькі до "дипломатично вирішення" війни проти України.

Він також рекламував співпрацю між Штатами, Саудівською Аравією та Росією як найбільшими світовими власниками природних ресурсів. За його словами, "співпраця зробить світ безпечнішим".

"Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті, який існує навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більший конфлікт. І для цього ми повинні робити краще, ніж ми робили досі, а не гірше", — наголосив Дмитрієв.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною буде врегульована.

Крім того, нещодавно американський президент вкотре закликав російського диктатора Путіна припинити війну.