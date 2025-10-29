Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Посланець Путіна назвав "терміни" закінчення війни проти України

Посланець Путіна назвав "терміни" закінчення війни проти України

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 17:25
Оновлено: 17:54
У Путіна заявили про можливе завершення війни проти України протягом року
Кирило Дмитрієв. Фото: росЗМІ

Спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв припустив, коли може завершитися війна проти України. За його словами, ймовірно, мир "настане протягом одного року".

Про це повідомляє Reuters у середу, 29 жовтня.

Читайте також:

У Путіна зробили заяву про терміни війни проти України

"Ми впевнені, що ми на шляху до миру, і як "миротворці" ми повинні зробити це можливим", — заявив Дмитрієв в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на інвестиційній конференції.

У нього запитали, чи можливий мир в Україні протягом одного року. Він заявив, що "так". 

За словами Дмитрієва, РФ та США нібито близькі до "дипломатично вирішення" війни проти України.

Він також рекламував співпрацю між Штатами, Саудівською Аравією та Росією як найбільшими світовими власниками природних ресурсів. За його словами, "співпраця зробить світ безпечнішим". 

"Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті, який існує навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більший конфлікт. І для цього ми повинні робити краще, ніж ми робили досі, а не гірше", — наголосив Дмитрієв.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною буде врегульована.

Крім того, нещодавно американський президент вкотре закликав російського диктатора Путіна припинити війну.

війна володимир путін Україна Росія Кирило Дмитрієв
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
