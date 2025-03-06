Премьер Люксембурга Фриден призвал к укреплению обороны

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что необходимо двигаться к укреплению обороны. По его словам, это нужно делать, даже в случае, если одна или две страны не согласны.

Об этом Люк Фриден сказал перед саммитом в Брюсселе в четверг, 6 марта.

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Укрепление обороны

Фриден подчеркнул, что необходима большая европейская оборона. По его словам, сегодня Совет ЕС должен принять решение, даже если некоторые страны не согласны.

"Нам нужна большая европейская оборона, и если одна или две страны не хотят разделять эту точку зрения, я думаю, что другие должны идти вперед, насколько это возможно. И это то, за что я выступаю", — сказал премьер Люксембурга.

Напомним, 6 марта Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите.

Также Военно-воздушные силы Европы имеют возможность развернуть 120 истребителей для обеспечения охраны воздушного пространства Украины.