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Вопреки чьему-то несогласию — в Люксембурге за укрепление обороны

6 марта 2025 13:58
Аркадий Пастула - Редактор
Премьер Люксембурга Фриден призвал к укреплению обороны
Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что необходимо двигаться к укреплению обороны. По его словам, это нужно делать, даже в случае, если одна или две страны не согласны.

Об этом Люк Фриден сказал перед саммитом в Брюсселе в четверг, 6 марта.

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Фриден подчеркнул, что необходима большая европейская оборона. По его словам, сегодня Совет ЕС должен принять решение, даже если некоторые страны не согласны.

"Нам нужна большая европейская оборона, и если одна или две страны не хотят разделять эту точку зрения, я думаю, что другие должны идти вперед, насколько это возможно. И это то, за что я выступаю", — сказал премьер Люксембурга.

Напомним, 6 марта Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите.

Также Военно-воздушные силы Европы имеют возможность развернуть 120 истребителей для обеспечения охраны воздушного пространства Украины.

Европейский союз Люксембург саммит Рада Европы Брюссель
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