Прем'єр Люксембургу Фріден закликав до зміцнення оборони

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що необхідно рухатися до зміцнення оборони. За його словами, це потрібно робити, навіть у випадку, якщо одна чи дві країни не згодні.

Про це Люк Фріден сказав перед самітом у Брюсселі у четвер, 6 березня.

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Зміцнення оборони

Фріден наголосив, що необхідна більша європейська оборона. За його словами, сьогодні Рада ЄС має прийняти рішення, навіть якщо деякі країни не згодні.

"Нам потрібна більша європейська оборона, і якщо одна або дві країни не хочуть поділяти цю точку зору, я думаю, що інші повинні йти вперед, наскільки це можливо. І це те, за що я виступаю", – сказав премʼєр Люксембургу.

Нагадаємо, 6 березня Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі у саміті.

Також Військово-повітряні сили Європи мають можливість розгорнути 120 винищувачів для забезпечення охорони повітряного простору України.