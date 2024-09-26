Восстановление Украины после войны — более 30 стран и ЕС согласовали декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Европейский союз и более 30 стран согласовали право на восстановление Украины после войны. Кроме того, страны обязались также поддерживать украинское государство по пути в ЕС.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече в формате "Группа G7+ Украина" по восстановлению Украины в Нью-Йорке в среду, 25 сентября.

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"Мы ценим декларацию безопасности "Большой семерки" и 26 двусторонних соглашений по безопасности, которые укрепляют всех нас. А теперь более 30 стран и ЕС согласились с декларацией, действительно сильной декларацией, направленной на восстановление Украины после военных действий. Это совместное обязательство помочь восстановить Украину и поддержать наш путь в ЕС", — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что в обязательства стран входят также совместные действия для восстановления Украины. Их будут делать через украинскую донорскую платформу. Зеленский подчеркнул, что крайне важно, чтобы страны-партнера начали поддержку Украины уже в 2024 году и напомнили об использовании российских активов.

"Именно поэтому до конца года планируется привлечь дополнительные финансовые ресурсы, получив доступ к $50 млрд обездвиженных активов государства-агрессора России, которое обрушило на нас эту войну", — пояснил президент.

Напомним, Владимир Зеленский встретился в среду, 25 сентября, с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, состоялась встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.