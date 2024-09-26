Відновлення України після війни — понад 30 країн та ЄС погодили декларацію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Європейський союз та понад 30 країн погодили декларацію про відновлення України після війни. Крім того, країни зобов'язались також підтримувати українську державу на шляху до ЄС.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі у форматі "Група G7+ Україна" щодо відновлення України в Нью-Йорку в середу, 25 вересня.

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"Ми цінуємо безпекову декларацію "Великої сімки" та 26 двосторонніх безпекових угод, які зміцнюють усіх нас. А тепер понад 30 країн і ЄС погодилися з декларацією, справді сильною декларацією, спрямованою на відновлення України після військових дій. Це спільне зобов'язання допомогти відновити Україну та підтримати наш шлях до ЄС", — сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що до зобов'язань країн входять також спільні дії для відновлення України. Їх робитимуть через українську донорську платформу. Зеленський наголосив, що вкрай важливо, щоб країни-партнерки розпочали підтримку України вже у 2024 році та нагадав про використання російських активів.

"Саме тому до кінця року планується залучити додаткові фінансові ресурси, отримавши доступ до $50 млрд знерухомлених активів держави-агресора Росії, яка обрушила на нас цю війну", — пояснив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся в середу, 25 вересня, з президентом Франції Еммануелем Макроном. Крім того, відбулась зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.