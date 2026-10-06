Зеленский и Йеттен обсудили усиление ПВО Украины и F-16

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. В частности, стороны обсудили последние события в ходе войны и помощь в обеспечении противовоздушной обороны Украины.

Об этом Роб Йеттен сообщил в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

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Беседа Зеленского и Йеттена

Премьер Нидерландов отметил, что российская агрессия против Украины все больше обостряется.

"Мы вновь стали свидетелями этого в эти выходные, в частности во время авиаударов по Киеву. Россия целенаправленно наносит удары по гражданской и энергетической инфраструктуре и стремится сделать украинские города непригодными для жизни и разрушить экономику этой зимой. Мы не можем допустить, чтобы это произошло", — заявил он.

Йеттен и Зеленский обсудили дальнейшее укрепление противовоздушной обороны Украины. По словам премьера Нидерландов, Киеву требуется больше технического обслуживания, запасных частей и боеприпасов для парка самолетов F-16.

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"Нидерланды вместе с нашими международными партнерами и впредь будут оказывать Украине непоколебимую поддержку. Мы также внимательно следим за провокациями России в отношении других стран", — добавил он.

Пост Йеттена. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил об усилении украинской обороны для противодействия российским атакам. По его словам, Украина увеличивает количество турелей и специальных групп, занимающихся уничтожением ударных дронов типа Shahed.

Кроме того, 5 октября Зеленский провел беседу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В частности, стороны обсудили подготовку украинской энергосистемы к зимнему периоду и российские атаки.