Зеленський і Єттен обговорили посилення ППО України та F-16

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Зокрема, сторони обговорили останні події у війні та допомогу для протиповітряної оборони України.

Про це Роб Єттен повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Розмова Зеленського та Єттена

Премʼєр Нідерландів зауважив, що російська агресія проти України дедалі більше загострюється.

"Ми знову стали свідками цього у ці вихідні, зокрема під час авіаударів по Києву. Росія цілеспрямовано завдає ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі й прагне зробити українські міста непридатними для життя та зруйнувати економіку цієї зими. Ми не можемо допустити, щоб це сталося", — заявив він.

Єттен та Зеленський обговорили подальше зміцнення протиповітряної оборони України. За словами премʼєра Нідерландів, Києву потрібно більше технічного обслуговування, запасних частин та боєприпасів для парку літаків F-16.

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Єттен пообіцяв Зеленського, що Нідерланди допоможуть Україні в цьому.

"Нідерланди разом із нашими міжнародними партнерами й надалі надаватимуть Україні непохитну підтримку. Ми також уважно стежимо за провокаціями Росії щодо інших країн", — додав він.

Допис Єттена. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив про посилення української оборони для протидії російським атакам. За його словами, Україна збільшує кількість турелей та спеціальних груп, які займаються знищенням ударних дронів типу Shahed.

Крім того, 5 жовтня Зеленський провів розмову з премʼєром Польщі Дональдом Туском. Зокрема, сторони обговорили підготовку української енергосистеми до зимового періоду та російські атаки.