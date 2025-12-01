Видео
Помощь прифронтовым территориям — какие шаги делает государство

Помощь прифронтовым территориям — какие шаги делает государство

Дата публикации 1 декабря 2025 13:15
Как поддерживают прифронтовые территории — детали от Минэкономики
Министр экономики Алексей Соболев. Фото: Фейсбук

Наше государство помогает прифронтовым территориям, чтобы привлекать работников и поддерживать соответствующий уровень жизни. Для этого создают различные программы и льготы для местных жителей и бизнеса.

Министр экономики Алексей Соболев отчитался о результатах поддержки прифронтовых громад на Форуме "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность", передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Помощь прифронтовым территориям

Соболев рассказал, что правительство ввело 100% бронирование работников предприятий на прифронтовых территориях. По его словам, это позволило более 900 компаниям забронировать более 30 тысяч работников.

Кроме того, в рамках программы "єОселя" выдают льготные ипотеки для прифронтовых регионов — сейчас оформлено 17 таких кредитов. Также обновлены правила программы "5-7-9", что позволило бизнесу привлечь 7 млрд грн льготных кредитов.

Министр добавил, что в следующем году заработает государственная программа страхования военных рисков через Экспортно-кредитное агентство. Бизнес в 15-километровой зоне от фронта сможет страховать риски под 0,5% с покрытием до 10 млн грн.

Также действует отдельная программа компенсаций для фермеров. По словам Соболева, заявки уже оформлены и в ближайшие месяцы ожидаются выплаты.

Кроме того, благодаря гуманитарному разминированию в этом году в оборот вернули около 9 тысяч гектаров земель.

Напомним, ранее Игорь Терехов назвал ключевые проблемы прифронтовых громад. По его словам, прежде всего они касаются помощи ВПЛ и нехватки медработников.

Также мы писали, что прифронтовые громады предлагают новый план поддержки людей. Ежегодно в Украине нуждаются в физической и психологической помощи более 250 тысяч человек.

