Терехов назвал ключевые проблемы прифронтовых громад

Дата публикации 21 ноября 2025 23:55
обновлено: 00:13
Ключевые проблемы прифронтовых громад — детали от Терехова
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Прифронтовые громады имеют ряд важных проблем во время войны. Они касаются социальной поддержки, помощи внутренне перемещенным лицам и нехватки медицинских работников.

Об этом сообщил мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время форума "Жизнь рядом с фронтом: безопасность, здоровье, образование, социальная поддержка", который Ассоциация провела совместно с Днепропетровской ОВА, передает корреспондент Новини.LIVE.

Ключевые проблемы прифронтовых громад

"Я буду доволен, когда будет результат, потому что очень много вопросов, и я хотел, чтобы они были жизненные. Жизненные, которые обеспечивают сегодня жизнедеятельность прифронтовых городов и громад. Я очень благодарен всем главам, которые присоединились и ставили эти вопросы остро. Для этого мы собираем форум", — сказал Терехов.

По его словам, во время этого мероприятия участники подняли ряд ключевых тем и проблем в прифронтовых громадах, среди них:

  • социальная поддержка людей в прифронтовых городах;
  • помощь ВПЛ, ветеранам и их семьям;
  • критическая нехватка медицинских работников;
  • отток социальных работников;
  • потребность в мотивации кадров - зарплата, социальный пакет, жилье.

"Для нас важное сохранение кадрового потенциала. Это врачи, средний медперсонал, санитары, медсестры. Кроме того, нам необходимо привлекать кадры, потому что сегодня не хватает медработников на всех прифронтовых территориях. Такая же ситуация с социальными работниками. Сейчас мы стоим перед вызовами: людей обслуживать нужно, но возникает вопрос, кому это делать?" — сказал Терехов.

Мэр Харькова считает, чтобы привлечь людей работать в прифронтовых городах, нужно поднять заработную плату, предоставить социальный пакет и обеспечить жильем.

Напомним, прифронтовые громады хотят создать Фонд восстановления. Он должен централизовать страхование, кредитование, грантовые программы и инвестиционные механизмы.

Также Терехов объяснил, как должно происходить восстановление прифронтовых городов. По его словам, средств всегда не хватает, поскольку разрушения очень масштабные.

