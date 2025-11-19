Ассоциация прифронтовых городов и громад предлагает создать Фонд восстановления

Ассоциация прифронтовых городов и громад Украины. Фото иллюстративное: АПМГ/Telegram

Ассоциация прифронтовых городов и громад Украины выступила с инициативой создать отдельный Фонд восстановления. Он должен централизовать страхование, кредитование, грантовые программы и инвестиционные механизмы для территорий, работающих под постоянной угрозой войны.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации прифронтовых городов и общин Украины (АПМГ) в среду, 19 ноября.

Фонд восстановления для прифронтовых территорий

В АПМГ отмечают, что регионы, расположенные вблизи линии соприкосновения, являются зонами высоких рисков, где последствия войны измеряются миллиардными убытками и глубокими социально-экономическими потерями.

"Согласно Отчету RDNA4, по состоянию на 31 декабря 2024 года размер прямого ущерба составляет почти 176 миллиардов долларов США. Больше всего пострадали (убытки более 116 млрд долларов) именно прифронтовые области — Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская", — сообщает АПМГ.

В АПМГ отмечают, что эти территории (и, кроме того, Днепропетровская, Сумская, Одесская, Николаевская, Черниговская области) работают в условиях постоянных обстрелов, перебоев с энергоснабжением, логистических сложностей, минных рисков и оттока кадров.

Ассоциация отмечает, что подписанный Президентом закон о создании Национального учреждения развития открывает прифронтовым регионам более широкий доступ к финансовым инструментам. Однако эта инициатива требует отдельного целевого направления, направленного именно на территории повышенного риска.

Поэтому АПМГ предлагает сформировать специальный Фонд, который в едином центре объединит: механизмы компенсаций, страхования, грантов, кредитных программ и поддержки развития бизнеса. По мнению организации, это позволит оперативно компенсировать потери, обеспечить предпринимателей ресурсами и финансировать критически важные проекты.

Напомним, что участники АПМГ подали свои предложения в государственный бюджет-2026, подчеркивая критические потребности регионов, которые больше всего страдают от войны.

Ранее мы также информировали, что 18 сентября в Харькове прошел форум "Стратегические измерения городов-форпостов", который может свидетельствовать о формировании новых подходов к развитию прифронтовых территорий.