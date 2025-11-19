Видео
Прифронтовые громады хотят создать Фонд восстановления — детали

Прифронтовые громады хотят создать Фонд восстановления — детали

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 16:25
обновлено: 16:54
Ассоциация прифронтовых городов и громад предлагает создать Фонд восстановления
Ассоциация прифронтовых городов и громад Украины. Фото иллюстративное: АПМГ/Telegram

Ассоциация прифронтовых городов и громад Украины выступила с инициативой создать отдельный Фонд восстановления. Он должен централизовать страхование, кредитование, грантовые программы и инвестиционные механизмы для территорий, работающих под постоянной угрозой войны.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации прифронтовых городов и общин Украины (АПМГ) в среду, 19 ноября.

Читайте также:

Фонд восстановления для прифронтовых территорий

В АПМГ отмечают, что регионы, расположенные вблизи линии соприкосновения, являются зонами высоких рисков, где последствия войны измеряются миллиардными убытками и глубокими социально-экономическими потерями.

Прифронтові громади хочуть створити Фонд відновлення — деталі - фото 1

"Согласно Отчету RDNA4, по состоянию на 31 декабря 2024 года размер прямого ущерба составляет почти 176 миллиардов долларов США. Больше всего пострадали (убытки более 116 млрд долларов) именно прифронтовые области — Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская", — сообщает АПМГ.

В АПМГ отмечают, что эти территории (и, кроме того, Днепропетровская, Сумская, Одесская, Николаевская, Черниговская области) работают в условиях постоянных обстрелов, перебоев с энергоснабжением, логистических сложностей, минных рисков и оттока кадров.

Ассоциация отмечает, что подписанный Президентом закон о создании Национального учреждения развития открывает прифронтовым регионам более широкий доступ к финансовым инструментам. Однако эта инициатива требует отдельного целевого направления, направленного именно на территории повышенного риска.

Поэтому АПМГ предлагает сформировать специальный Фонд, который в едином центре объединит: механизмы компенсаций, страхования, грантов, кредитных программ и поддержки развития бизнеса. По мнению организации, это позволит оперативно компенсировать потери, обеспечить предпринимателей ресурсами и финансировать критически важные проекты.

Напомним, что участники АПМГ подали свои предложения в государственный бюджет-2026, подчеркивая критические потребности регионов, которые больше всего страдают от войны.

Ранее мы также информировали, что 18 сентября в Харькове прошел форум "Стратегические измерения городов-форпостов", который может свидетельствовать о формировании новых подходов к развитию прифронтовых территорий.

Харьковская область Донецкая область Луганская область Запорожская область фронт регионы
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
