Головна Новини дня Прифронтові громади хочуть створити Фонд відновлення — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 16:25
Оновлено: 16:25
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад України. Фото ілюстративне: АПМГ/Telegram

Асоціація прифронтових міст та громад України виступила з ініціативою створити окремий Фонд відновлення. Він має централізувати страхування, кредитування, грантові програми та інвестиційні механізми для територій, що працюють під постійною загрозою війни. 

Про це повідомила пресслужба Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) у середу, 19 листопада.

Читайте також:

Фонд відновлення для прифронтових територій

У АПМГ наголошують, що регіони, розташовані поблизу лінії зіткнення, є зонами найвищих ризиків, де наслідки війни вимірюються мільярдними збитками і глибокими соціально-економічними втратами.

Прифронтові громади хочуть створити Фонд відновлення — деталі - фото 1

"Згідно Звіту RDNA4, станом на 31 грудня 2024 року, розмір прямої завданої шкоди складає майже 176 мільярдів доларів США. Найбільше постраждали (збитки понад 116 млрд доларів) саме прифронтові області – Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська", — повідомляє АПМГ.

В АПМГ зазначають, що ці території, (і, окрім того, Дніпропетровська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Чернігівська області), працюють в умовах постійних обстрілів, перебоїв з енергопостачанням, логістичних складнощів, мінних ризиків і відтоку кадрів.

Асоціація наголошує, що підписаний Президентом закон про створення Національної установи розвитку відкриває прифронтовим регіонам ширший доступ до фінансових інструментів. Однак ця ініціатива потребує окремого цільового напряму, спрямованого саме на території підвищеного ризику.

Тому АПМГ пропонує сформувати спеціальний Фонд, який у єдиному центрі поєднає: механізми компенсацій, страхування, грантів, кредитних програм і підтримки розвитку бізнесу. На думку організації, це дозволить оперативно компенсувати втрати, забезпечити підприємців ресурсами та фінансувати критично важливі проєкти.

Нагадаємо, що учасники АПМГ подали свої пропозиції до державного бюджету-2026, наголошуючи на критичних потребах регіонів, які найбільше страждають від війни.

Раніше ми також інформували, що 18 вересня в Харкові пройшов форум "Стратегічні виміри міст-форпостів", який свідчить про формування нових підходів до розвитку прифронтових територій.

Харківська область Донецька область Луганська область Запорізька область фронт регіони
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
