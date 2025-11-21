Ключові проблеми прифронтових громад — деталі від Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Прифронтові громади мають низку важливих проблем під час війни. Вони стосуються соціальної підтримки, допомоги внутрішньо переміщених осіб та нестачі медичних працівників.

Про це повідомив мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов під час форуму "Життя поруч з фронтом: безпека, здоров’я, освіта, соціальна підтримка", який Асоціація провела спільно з Дніпропетровською ОВА, передає кореспондент Новини.LIVE.

Ключові проблеми прифронтових громад

"Я буду задоволений, коли буде результат, бо дуже багато питань, і я хотів, щоб вони були життєві. Життєві, які забезпечують сьогодні життєдіяльність прифронтових міст та громад. Я дуже вдячний усім головам, які приєдналися і ставили ці питання гостро. Для цього ми збираємо форум", — сказав Терехов.

За його словами, під час цього заходу учасники підняли низку ключових тем та проблем у прифронтових громадах, серед них:

соціальна підтримка людей у прифронтових містах;

допомога ВПО, ветеранам та їхнім родинам;

критична нестача медичних працівників;

відтік соціальних робітників;

потреба у мотивації кадрів — зарплата, соціальний пакет, житло.

"Для нас важливе збереження кадрового потенціалу. Це лікарі, середній медперсонал, санітари, медсестри. Крім того, нам необхідно залучати кадри, бо сьогодні не вистачає медпрацівників на всіх прифронтових територіях. Така ж ситуація з соціальними працівниками. Зараз ми стоїмо перед викликами: людей обслуговувати потрібно, але виникає питання, кому це робити?" — сказав Терехов.

Мер Харкова вважає, аби залучити людей працювати у прифронтових містах, потрібно підняти заробітну плату, надати соціальний пакет та забезпечити житлом.

Нагадаємо, прифронтові громади хочуть створити Фонд відновлення. Він має централізувати страхування, кредитування, грантові програми та інвестиційні механізми.

Також Терехов пояснив, як має відбуватися відбудова прифронтових міст. За його словами, коштів завжди не вистачає, оскільки руйнації дуже масштабні.