Ким заявил, что прифронтовые территории должны расти

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, фото: Николаевский Совет

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что прифронтовые области не должны быть зонами восстановления. Такие территории должны стать настоящими точками роста экономики Украины.

Об этом он заявил во время Форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее" в пятницу, 24 октября.

Прифронтовые территории должны расти

Встреча, организованная Ассоциацией прифронтовых городов и громад, собрала представителей более 120 громад Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Участники обсуждали инструменты сотрудничества, делились успешными кейсами и определяли приоритетные шаги развития регионов.

"Мы должны работать вместе, систематизировать проблемы и решать их на уровне государства. Наша задача — сделать из прифронтовых территорий точки роста экономики Украины", — подчеркнул Ким.

К обсуждению также присоединились представители министерств, которые поддержали идею создания единой платформы взаимодействия между громадами. Цель платформы — усилить экономическое развитие и социальную устойчивость прифронтовых территорий.

Ассоциация прифронтовых городов и громад уже начала подготовку Программы восстановления прифронтовых территорий Украины. Ее поддержали более 200 представителей местной власти, правительственных структур и экспертной среды, что свидетельствует об общей готовности к масштабному восстановлению и развитию регионов.

Напомним, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что с началом войны многие предприниматели и бизнесы выехали из прифронтовых регионов. Однако стране сейчас нужно направить усилия, чтобы вернуть их обратно и создать для них соответствующие условия.

Также председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент рассматривает возможность введения особых условий уплаты для восстановления бизнеса в прифронтовых регионах. Это может включать в себя налог на прибыль и льготы при импортных платежах.