Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Прифронтовые области должны стать точкой роста экономики, — Ким

Прифронтовые области должны стать точкой роста экономики, — Ким

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 18:20
обновлено: 18:34
Ким заявил, что прифронтовые территории должны расти
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, фото: Николаевский Совет

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что прифронтовые области не должны быть зонами восстановления. Такие территории должны стать настоящими точками роста экономики Украины.

Об этом он заявил во время Форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее" в пятницу, 24 октября.

Реклама
Читайте также:

Прифронтовые территории должны расти

Встреча, организованная Ассоциацией прифронтовых городов и громад, собрала представителей более 120 громад Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Участники обсуждали инструменты сотрудничества, делились успешными кейсами и определяли приоритетные шаги развития регионов.

"Мы должны работать вместе, систематизировать проблемы и решать их на уровне государства. Наша задача — сделать из прифронтовых территорий точки роста экономики Украины", — подчеркнул Ким.

К обсуждению также присоединились представители министерств, которые поддержали идею создания единой платформы взаимодействия между громадами. Цель платформы — усилить экономическое развитие и социальную устойчивость прифронтовых территорий.

Ассоциация прифронтовых городов и громад уже начала подготовку Программы восстановления прифронтовых территорий Украины. Ее поддержали более 200 представителей местной власти, правительственных структур и экспертной среды, что свидетельствует об общей готовности к масштабному восстановлению и развитию регионов.

Напомним, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что с началом войны многие предприниматели и бизнесы выехали из прифронтовых регионов. Однако стране сейчас нужно направить усилия, чтобы вернуть их обратно и создать для них соответствующие условия.

Также председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент рассматривает возможность введения особых условий уплаты для восстановления бизнеса в прифронтовых регионах. Это может включать в себя налог на прибыль и льготы при импортных платежах.

Виталий Ким экономика бизнес Украинский бизнес фронт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации