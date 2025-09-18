Гетманцев рассказал, как правительство планирует способствовать восстановлению бизнеса

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент рассматривает возможность введения особых условий уплаты для восстановления бизнеса в прифронтовых регионах. Это может включать в себя налог на прибыль и льготы при импортных платежах.

Об этом он заявил на форуме прифронтовых городов и общин "Стратегические измерения городов-форпостов" в Харькове 18 сентября.

Налоговые преференции для бизнеса

"Я считаю такие предложения разумными. Относительно отдельных регионов — я слышал предложение по уплате ЕСВ и ментально его поддерживаю. Но вопрос в финансах — это очень дорого стоит", — отметил Гетманцев.

Свою позицию дополнил председатель Николаевской ОВ Виталий Ким. По его словам, при предоставлении льгот необходимо учитывать финансовый вклад предприятий в разрушения: "Мероприятия должны определяться не физическими потерями, а суммами, уплаченными ранее. Цель — восстановить пострадавшее предприятие, чтобы оно могло продолжать платить налоги в будущем".

Ким отметил, что поддержка касается прежде всего "белых" предприятий, которые до войны стабильно платили налоги, но сейчас приостановили деятельность из-за обстрелов.

"Логично, что государство может либо вложить средства, либо предоставить льготы таким компаниям, чтобы они как можно быстрее возобновили работу", — подчеркнул он.

По словам чиновника, ускоренное восстановление бизнеса дает быстрые финансовые результаты и позволяет центральной власти действовать проактивно, не ограничиваясь решением локальных проблем.

Ассоциация прифронтовых городов и общин — инициатива о создании которой объявили сегодня, 18 сентября, в Харькове. К новому объединению присоединились более 100 общин из прифронтовых регионов, чтобы совместно решать их актуальные проблемы. Руководителем Ассоциации избран городской голова Харькова Игорь Терехов.

До этого глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что с началом войны многие бизнесы выехали из прифронтовых регионов. Однако Украине сейчас нужно направить усилия, чтобы вернуть их обратно и создать для них соответствующие условия.

Напомним, что ранее Даниил Гетманцев заявил, что бизнесу могут уменьшить количество проверок. Это должно поддержит тех, кто честно платит работникам.